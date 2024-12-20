Слідчі оголосили посадовцю підозру й наразі обирають запобіжний захід

Правоохоронці оголосили підозру у незаконному збагаченні одному із сільських голів Луцького району. За чотири роки посадовець придбав майна на 55 млн грн і оформив його на себе та родичів, хоч усі вони офіційно заробили за цей період 16,7 млн грн. Про це повідомила 20 грудня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, у період із лютого 2020 по серпень 2024 року посадовець придбав нерухомість та автомобілі загальною вартістю майже 55 млн грн.

«Право власності на набуті активи він оформив як безпосередньо на себе та дружину, так і на родичів – дочку, внучку, зятя, сестру дружини, а також юридичну особу, власницею якої є дочка сільського голови», – зазначають у прокуратурі.

Проте, як зʼясували правоохоронці, підозрюваний та його родичі всього отримали 16,7 млн грн законних доходів. Так, різниця між вартістю майна та отриманими доходами становить більше 38 млн грн.

Посадовцю оголосили підозру за ст. 368-5 КК України (Незаконне збагачення). Санкція статті передбачає позбавленням волі до трьох років. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.