Нацгвардієць продав дрони та НРК своєї частини

Державне бюро розслідувань затримало на Харківщині військового Національної гвардії, який викрадав та продавав озброєння своєї частини. Про це у четвер, 3 вересня, повідомили на сайті ДБР.

За даними слідчих, затриманий спочатку продав за 90 тис. грн 40 дронів, корпуси до протитанкових мін та підривачі. Продане озброєння він списав як втрачене під час бойових дій.

Через кілька тижнів військовий виставив на продаж чотири наземні роботизовані комплекси та вісім протитанкових мін. Це озброєння нацгвардієць оцінив у 1 млн грн. Після отримання грошей військового затримали співробітники ДБР.

Під час обшуків у затриманого вилучили ще партію озброєння, яку він також планував продати. Військовому оголосили підозру у незаконному збуті вогнепальної зброї та бойових припасів, а також у викраденні військового майна під час воєнного стану (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 410 КК України). Підозрюваному загрожує до 15 років увʼязнення. Суд уже обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 2,5 млн грн.

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Нагадаємо, у березні 2026 року ДБР повідомило про затримання пʼятьох військових, які служили на Харківському та Донецькому напрямках. Затримані продавали озброєння з арсеналів своїх підрозділів.