149 осіб окупанти продовжують незаконно утримувати

За даними Херсонської обласної прокуратури, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в області правоохоронці зафіксували факти викрадення або зникнення 408 людей. Частину з них вдалося звільнити. Але ще 149 осіб окупанти продовжують незаконно утримувати.

За інформацією головної спеціалістки з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анни Чернявської, яку вона надала «Суспільному», серед осіб, які були викрадені росіянами, були: п'ятеро міських голів, троє сільських голів, голова Чорнобаївської селищної ради та його заступник, старости сіл Стара Збур’ївка, Зміївка та Осокорівка, секретар Новокаховської міської ради, 15 депутатів обласної та місцевих рад, 43 правоохоронці, 20 активістів та двоє священнослужителів.

Наразі слідству відомо про звільнення 259 громадян. Окупанти продовжують незаконно утримувати 149 осіб. Ці цифри не остаточні, оскільки в місцях ведення активних бойових дій та на окупованій території інформацію може бути неточна.