Наймолодшому водію – 21, а найстаршому – 59 років

Росіяни вже понад 2 місяці утримують у полоні щонайменше 33 водіїв-волонтерів. Мінімум двоє з них потребують медичної допомоги. Серед полонених водіїв немає жодного військового. Наймолодшому із них – 21 рік, найстаршому – 59 років.

Чоловіків затримали, коли вони їхали забирати своїх родичів із зони бойових дій чи вивозили з Маріуполя інших мирних мешканців. За інформацією родичів, їх звинувачують у «тероризмі» і хочуть ув’язнити на 5-10 років, повідомляє «Українська правда. Життя».

За інформацією видання, спершу полонених тримали в окупованій Оленівці, але потім почали вивозити у СІЗО в Донецьку.

Сім'ї вимагають, щоб в ОРДО визнали, що водії знаходяться на їхній території, та включили їх в списки на обмін. Адже незважаючи на те, що волонтери фактично перебувають у полоні, їх не включають у жодні списки.

«Ми би хотіли знати про умови, в яких зараз перебувають водії-волонтери. Ми хотіли би знати, чому вони там перебувають, тому що ніяких звинувачень не висувається. Щоб вони були включені в списки та згодом їх випустили. Незрозуміло, що росіяни їм інкримінують, якою доказовою базою користуються», – каже подруга одного з полонених Алевтина Шевцова.

Також родичі полонених просять надати лікарям і правозахисним організаціям доступ до полонених, адже мінімум двом потрібна медична допомога.

За інформацією видання, раніше було відомо, що в полоні у росіян з березня перебувають 25 водіїв-волонтерів.