На Херсонщині загасили масштабну степову пожежу

Завдяки спільними зусиллям пожежу локалізували і загасили майже за 6 годин

У четвер, 14 червня, прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій Херсонської області повідомив, що рятувальникам вдалося загасити масштабну степову пожежу.

Пожежа спалахнула ще 13 червня, поблизу села Корсунка на Херсонщині. Площа загорання сухої трави склала більше 15 га.

«Для гасіння залучили додаткові сили та засоби: від лісового господарства – 10 одиниць техніки і 30 працівників, від ДСНС – 11 одиниць техніки і 36 людей особового складу та населення Дніпрянської селищної ради. Загалом на пожежі працювало 23 одиниці техніки та 73 особи», - повідомили рятувальники.

Завдяки спільним зусиллям пожежу локалізували і загасили майже за 6 годин, не допустивши перекидання вогню на лісосмугу.

Це вже третя масштабна пожежа на Херсонщині за останній місяць. Зокрема як повідомляв раніше ZAXID.NET, 28 травня села Раденськ Херсонської області горів ліс на площі 100 га.