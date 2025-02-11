Житель Хмельниччини через суд скасував відмову ТЦК у наданні відстрочки від призову під час мобілізації. Брат позивача був військовим та загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Як вказано у рішенні Хмельницького окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, до суду звернувся брат загиблого військового, якому ТЦК відмовив у наданні відстрочки від мобілізації. На думку позивача, ця відмова є незаконною і він звернувся до суду, щоб її скасувати.

Суддя Діана Гнап встановила, що у жовтні 2024 року позивач звернувся до ТЦК з заявою про надання відстрочки, підставою була загибель брата у Донецькій області. До заяви чоловік долучив свої документи та довідки про смерть рідного брата. Однак комісія при ТЦК відмовила йому у наданні відстрочки від призову через «відсутність документів». Відзив на позовну заяву представник ТЦК не подав.

На думку суду, наявні у матеріалах справи документи підтверджують факт загибелі брата позивача під час стримування збройної агресії РФ. Водночас представник ТЦК не вказав, які саме підтверджуючі документи не долучив позивач до своєї заяви. Тому суддя визнала протиправною та скасувала відмову у наданні відстрочки позивачу та зобов’язала ТЦК повторно розглянути його документи з врахуванням висновків суду. Рішення ще можна оскаржити.