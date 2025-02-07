У ніч на пʼятницю, 7 лютого, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили пʼять БпЛА типу Shahed.

«Внаслідок атаки пошкоджені перекриття, вікна в двох приватних будинках і металевий паркан. На щастя, потерпілих немає», – повідомив у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що вночі 7 лютого російські війська атакували Україну 112 ударними БпЛА. Силам ППО вдалося збити 81 ударний дрон. На Хмельниччині повітряна тривога тривала з 01:25 до 02:54.