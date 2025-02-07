31 безпілотник було локаційно втрачено

В ніч на п’ятницю, 7 лютого, ППО ліквідувала 81 БпЛА у 13 областях України. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Вночі 7 лютого росіяни випустили по Україні 112 безпілотників із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ та Шаталово.



Сили ППО ліквідували 81 БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Ще 31 безпілотник було локаційно втрачено.

Робота ППО 7 лютого

За даними Повітряних сил, внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина. Зокрема, в Броварському районі Київської області пошкоджено господарське та гаражне приміщення. В гаражі сталася пожежа, яку вогнеборці вже ліквідували.

Пресслужба НЕК «Укренерго» зазначила, що через обстріл у восьми областях країни запровадили аварійні відключення світла. Першочергово обмеження застосовують щодо промисловості, для побутових споживачів, окрім аварійних ситуацій, обмежень поки що немає.

Обмеження діють у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій областях та частково у Черкаській.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 6 лютого, російська армія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та безпілотники різних типів. Повітряний напад ворога відбивали в 11 областях країни.