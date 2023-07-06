У аварію потрапив рейсовий автобус сполученням «Стара Ушиця–Хмельницький»

На Хмельниччині неподалік міста Дунаївці сталась потрійна аварія за участі рейсового автобуса. Внаслідок ДТП загинув 22-річний чоловік, а травми різного ступеня важкості отримала 21 людина.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 08:00 у четвер, 6 липня, на трасі «Житомир–Чернівці» поблизу села Вихрівка. Це орієнтовно за 8 км від міста Дунаївці.

«Попередньо встановлено, що 22-річний водій автомобіля Renault Scenic виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем Opel Astra та мікроавтобусом Volkwsagen LT сполученням "Стара Ушиця–Хмельницький"», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП водій Renault, мешканець села Нестерівці Дунаєвецької громади, загинув на місці. Водій мікроавтобуса та 20 пасажирів, серед яких шестеро дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості і були госпіталізовані до лікарні.

Наразі на місці працюють правоохоронці, які встановлюють деталі аварії.