ДТП трапилась 21 липня на трасі Стрий – Ізварине поблизу села Кудринці Хмельницького району

На Хмельниччині зіткнувся легковик ЗАЗ Daewoo та вантажівка Renault Premium. Внаслідок ДТП двоє людей загинули на місці.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у неділю, 21 липня, на трасі Стрий – Ізварине. Поблизу села Кудринці Хмельницького району 21-річний водій ЗАЗ Daewoo зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, за кермом якої перебував 37-річний мешканець Вінницької області.

Унаслідок ДТП водій автомобіля ЗАЗ Daewoo та його 19-річна пасажирка, мешканка села Пасічна Хмельницького району, отримали важкі травми і загинули на місці.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб) ККУ.