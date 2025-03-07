У ніч на пʼятницю, 7 березня, російські військові здійснили масовану атаку на об’єкти критичної інфраструктури України. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили три крилаті ракети та сім БпЛА типу Shahed.

«Внаслідок падіння уламків сталося займання сухої рослинності на відкритій території у Камʼянець-Подільському районі. Звернень щодо руйнувань, травмованих чи загиблих не надходило», – повідомив у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що вночі 7 березня російські війська атакували Україну 261 дронами та ракетами. Силам ППО вдалося збити 134 повітряні цілі. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що росіяни здійснили масований удар по енергетичній та газовій інфраструктурі України.