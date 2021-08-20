Через велику кількість нелегалів, які перетинають кордон Польщі з боку Білорусі, Варшава створила нові табору під охороною для прийому біженців.

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на керівника служби прикордонної охорони Польщі.

Дві таких установи вже відкриті в населених пунктах Бяла Подляска і Червона-Бур на сході країни. Ведеться пошук інших місць для створення ще декількох таборів для нелегальних мігрантів.

Напередодні міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про посилення прикордонної охорони з допомогою армії. До кордону з Білоруссю будуть спрямовані понад 900 військовослужбовців.

З початку серпня кордон Польщі і Білорусі спробували нелегально перетнути 2100 осіб.

Спершу мігрантська криза виникла на кордоні Білорусі й Литви. Від початку року до Литви спробували пробратися понад 4 тис. жителів країн Близького Сходу, Сирії, Іраку, Ефіопії та Афганістану. Журналісти зауважили, що 70% усіх нелегальних мігрантів, які спробували пробратися до Литви, – чоловіки, 30% – жінки. Також у складі цих груп є цілі сім’ї.

Аби стримати потік мігрантів з території Білорусі, Литва почала обгороджувати кордон колючим дротом і платити іноземцям по 300 євро, якщо вони погодяться повернутися в країну свого походження.

Білорусь припинила стримувати мігрантів до Литви і Польщі після того, як ці країни запровадили санкції проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Санкції були введені за жорстоке придушення протестів, які почалися в Білорусі у серпні 2020 року після фальсифікації результатів президентських виборів.