Станом на ранок кордон перетнули вже майже 60 вантажівок

На кордоні за Словаччиною, у пропускному пункті «Вишнє-Нємецьке – Ужгород» відновили рух вантажних автомобілів. Словацькі перевізники, які блокували рух авто з 1 грудня, припинили акцію протесту та розблокували кордон повідомили у п’ятницю, 15 грудня, у прес-службі Західного регіонального управління ДПСУ.

Словацькі страйкарі, які підтримували польські акції протесту на кордоні, припинили блокувати дорогу через КПП «Вишнє-Нємецьке – Ужгород» увечері 14 грудня. На який термін кордон залишатиметься відкритим, наразі невідомо.

«Словацькі колеги повідомляли щодо тимчасової відсутності блокування руху, після чого оформлення вантажних транспортних засобів на виїзд з України розпочалося у штатному режимі. З моменту припинення блокування станом на 09:00 15 грудня у напрямку вибуття з України через пункт пропуску “Ужгород” оформлено майже 60 вантажних автомобілів», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

Прикордонники додали, що в електронній черзі на виїзд з України перебуває ще 1065 вантажівок.

Зазначимо, 5 грудня словацькі страйкарі вперше тимчасово розблокували кордон для руху вантажівок. 11 грудня блокада шляху до Словаччини через КПП «Вишнє-Нємецьке – Ужгород» для вантажних авто знову поновилася та тривала до 14 грудня – того дня з ранку на пункті пропуску почали частково пропускати вантажівки. За годину проходило приблизно 3-4 вантажні машини.