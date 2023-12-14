На ранок 14 грудня у пункті пропуску «Ужгород», оформлено 28 вантажівок

На ранок 14 грудня у пункті пропуску «Ужгород», що на українсько-словацькому кордоні, на виїзд з України оформлено 28 вантажівок. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, зазначивши, що словацька сторона частково відновила пропуск вантажівок з України з вечора 13 грудня.

«Попередньо повідомлялося, що на в'їзд у Словаччину прийматимуть по 2 автомобілі за годину. Фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки», – інформують в ДПСУ.

Нагадаємо, словацькі перевізники блокують пункт пропуску «Вишнє Нємецьке-Ужгород» з 1 грудня. У такий спосіб вони підтримують польських страйкарів, які блокують основні пункти пропуску на кордоні з України з 6 листопада, та колег з Угорщини, які 11 грудня розпочали акцію протесту біля пункту пропуску «Захонь-Чоп».

Додамо, що з 11 грудня, польські страйкарі розблокували пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин», який був заблокований більше місяця.