На Львівщині під колесами електрички загинув чоловік
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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У неділю, 11 липня, під колесами електропоїзда загинув чоловік. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, нещасний випадок стався неподалік від зупинки в с. Бачина Самбірського району на перегоні «Старий Самбір – Ваньковичі» Львівської залізниці.
«О 16:50 електропоїзд №6022 сполученням «Сянки – Львів» в с. Бачина Самбірського району приблизно за 100 м від зупинки с. Бачина здійснив наїзд на чоловіка, внаслідок чого останній загинув на місці події», – зазначено у повідомленні.
Загиблий – мешканець с. Созань (Старосамбірська ТГ) Самбірського району 1953 року народження.
Обставини події встановлює поліція.
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