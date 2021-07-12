У неділю, 11 липня, під колесами електропоїзда загинув чоловік. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, нещасний випадок стався неподалік від зупинки в с. Бачина Самбірського району на перегоні «Старий Самбір – Ваньковичі» Львівської залізниці.

«О 16:50 електропоїзд №6022 сполученням «Сянки – Львів» в с. Бачина Самбірського району приблизно за 100 м від зупинки с. Бачина здійснив наїзд на чоловіка, внаслідок чого останній загинув на місці події», – зазначено у повідомленні.

Загиблий – мешканець с. Созань (Старосамбірська ТГ) Самбірського району 1953 року народження.

Обставини події встановлює поліція.