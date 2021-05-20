Поліцейські затримали 32-річну дрогобичанку під час продажу наркотичних речовин

На Львівщині поліція припинила діяльність наркоугрупування. Щоденно група, в яку входили троє мешканців Дрогобича – дві жінки віком 32 та 68 років, а також 52-річний чоловік, збувала близько 30 доз канабісу та близько 200 нарковмісних таблеток. Постачав наркотики 28-річний мешканець Дрогобицького району. Щоденний оборот від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин становив понад 12 тис. грн.

«У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 32-річна мешканка Дрогобича здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Також встановлено, що вона є учасником злочинної групи, яка займається незаконним вирощуванням та реалізацією наркотичних речовин на території Львівської області», – повідомили у поліції Львівщини.

Фото поліції

Розрахунок відбувався готівкою при зустрічах.

У середу, 19 травня, поліцейські затримали 32-річну жінку під час продажу наркотичних речовин у Дрогобичі. Крім того, поліція провела три санкціоновані обшуки за місцем проживання затриманої та інших учасників злочинної групи. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили пакетики та паперові згортки з канабісом та амфетаміном, нарковмісні таблетки, а також електронні ваги, зіп-пакети для фасування наркотиків та гроші. Вилучене скерували на експертизу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру усім учасникам угрупування. Триває досудове розслідування.