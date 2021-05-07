Під час обшуків правоохоронці вилучили канабіс та амфетамін, прекурсори, нарковмісні таблетки субутекс

Правоохоронці викрили злочинну групу, учасники якої причетні до виготовлення та розповсюдження наркотиків і психотропів у Львівській області. Про це повідомила Нацполіція Львівщини 7 травня.

До злочинної групи входили троє мешканців Стебника, Трускавця та Дрогобича віком 33, 39 та 45 років. Вони організували злочинну схему виготовлення та реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема, амфетаміну та канабісу на території області.

6 травня правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних, а також у гаражах та в їхніх авто, під час яких вилучили речовини, схожі на канабіс та амфетамін, засоби для їх виготовлення та фасування, прекурсори, нарковмісні таблетки субутекс, а також чорнові записи та гроші, виручені від незаконної діяльності. Усе вилучене скеровано на дослідження.

Правоохоронці не повідомляють деталей справи, зокрема обсяги виготовлених наркотиків та вилучених речовин.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.