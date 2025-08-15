Cолдат отримав тюремний строк за СЗЧ

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Керчі, солдату військової частини на Львівщині за самовільне залишення місця служби на майже чотири місяці. Чоловікові присудили п’ять років в’язниці.

За матеріалами справи, мобілізований до війська Олександр П. без дозволу командира самовільно залишив розташування військової частини та перебував поза службою майже чотири місяці – з 7 листопада 2024 до 26 лютого 2025 року.

Обвинувачений у суді свою вину визнав та розкаявся. Він запевнив, що і надалі бажає служити у ЗСУ.

Суддя Юрій Колтун визнав Олександра П. винним у самовільному залишенні військової частини (ч. 4 ст. 407 ККУ) та призначив йому покарання – п’ять років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.