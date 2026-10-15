Мешканець Стрия Віталій Латишов отримав 12 років тюрми за вбивство студентки

Стрийський міськрайонний суд Львівської області 15 жовтня виніс вирок 50-річному стриянину Віталію Латишову за вбивство 17-річної студентки місцевого коледжу, яке сталося 12 років тому. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, наприкінці серпня 2014 року у Стрию після відвідування нічного клубу зникла неповнолітня дівчина.

«У ніч проти 31 серпня 17-річна студентка місцевого аграрного коледжу відпочивала в розважальному закладі міста. Близько 5:00 ранку дівчина вийшла з закладу і пішла у напрямку гуртожитку, де проживала. На вулиці вона зустріла 38-річного місцевого мешканця (вік станом на 2014 рік), який запропонував їй приєднатися до компанії та продовжити відпочинок. Разом із ним та його знайомим вони поїхали до нього додому – в село на околиці Стрия», – розповіли в прокуратурі.

Згодом знайомий поїхав, а дівчина залишилася з господарем будинку. Пізно ввечері того ж дня, коли вона зібралася додому, знайомий повернувся і чоловіки запропонували її підвезти.

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«Під час поїздки засуджений, який був за кермом, зупинив автомобіль на узбіччі поблизу лісу. Він запропонував дівчині вийти, щоб поговорити наодинці. Відвівши її убік, чоловік схопив дівчину ззаду за шию, повалив на землю та задушив. Щоб приховати злочин, він відтягнув тіло далі в лісосмугу та закопав у ямі. Після цього повернувся до автомобіля і разом із товаришем поїхав з місця події», – додали в прокуратурі.

Близько доби друзі дівчини не могли зв'язатись із нею, про що повідомили її сестру, яка звернулася до правоохоронців із заявою про зникнення.

Першочергові розшукові заходи у 2014 році не дали очікуваного результату – правоохоронцям вдалося виявити лише мобільний телефон дівчини, який знайшов місцевий безпритульний. Дівчина протягом понад восьми років вважалася зниклою безвісти, а справа тривалий час залишалася нерозкритою.

«Перелом у розслідуванні стався у 2023 році, коли за ініціативи керівництва Львівської обласної прокуратури було детально переглянуто матеріали справи та сформовано оновлену слідчо-оперативну групу. Прокурори разом із оперативниками Управління стратегічних розслідувань у Львівській області переоцінили зібрані докази, спланували новий комплекс розшукових заходів і вийшли на підозрюваного», – зазначили в прокуратурі.

Вбивцею виявився мешканець Стрия, якого раніше притягували до кримінальної відповідальності у тому числі за злочин, пов’язаний із сексуальним насильством. Його вину у вбивстві студентки підтвердив комплекс складних судово-медичних, молекулярно-генетичних та криміналістичних експертиз.

У січні 2023 року причетного затримали та повідомили йому про підозру у вбивстві, а уже в липні того ж року обвинувальний акт був скерований до суду.

Під час судового розгляду обвинувачений не виявив жодного каяття та заперечував свою провину.

Зважаючи на зібрані докази, суд визнав Віталія Латишова винним в умисному вбистві. Його засудили до 12 років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.

Дії товариша вбивці, який перебував у машині під час подій 2014 року, досліджувалися окремо. Кримінальне провадження щодо нього за приховування злочину (ч. 1 ст. 396 ККУ) суд закрив у 2023 році у зв’язку із закінченням строків давності.