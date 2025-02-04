Нерест у щук починається раніше за інші види риб

У Львівській області з 15 лютого до 31 березня буде заборонений вилов щук. Це пов’язано з нерестом риби, повідомляє Львівський рибоохоронний патруль.

Такий ранній період заборони пов’язаний з фізіологічними особливостями щуки – її нерестова активність починається за температури води 3-6 градусів, що нижче у порівнянні з нерестовими температурами більшості видів.

«Якщо впродовж зазначеного періоду під час лову інших видів риб вам випадково потрапила на гачок ця рибина, обережно випустіть її у водойму», – радять в рибоохоронному патрулі.

Інакше за вилов щуки в період дії заборони доведеться заплатити штраф і відшкодувати завдану шкоду в розрахунку 3468 грн за одну рибину.

Додамо, що щука – хижа рибина, що може досягати 1,5-2 м у довжину і важити до 50 кг.

Також рибалкам нагадують про заборону вилову риби на зимувальних ямах, яка діятиме до початку весняно-літньої нерестової заборони 2025 року.