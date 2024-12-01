У раків розпочався сезон спарювання і виношування ікри

З 1 грудня до 30 червня на Львівщині діє заборона на вилов раків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

Заборона вводиться для збереження й охорони раків у період їх спарювання, виношування ікри та першої линьки, адже несприятлива екологічна ситуація та браконьєрський вилов призвели до зменшення природних запасів раків.

В Україні є три види раків – довгопалий, широкопалий і товстопалий. Останні два види занесені в Червону книгу України, тож їхній вилов заборонений упродовж всього року. Компенсація державі за вилов одного рака в період дії заборони становить 3332 грн. Також на порушника чекає покарання – адміністративний штраф або кримінальна відповідальність.

Додамо, що на річці Дунай та в придунайських озерах заборона розпочнеться 5 грудня, а на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському і Дніпровському водосховищах – з 15 грудня.