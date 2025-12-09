На Львівщині ув’язнили підприємця, який за хабар обіцяв допомогти військовому звільнитись
Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок приватному підприємцю, який за 16 тис. доларів обіцяв вплинути на переведення військового до медичної частини з подальшим звільненням зі служби. Суд призначив йому покарання – три роки тюрми.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, протягом квітня-травня 2025 року підозрюваний отримав загалом 16 тис. доларів, обіцяючи військовому вплинути на посадовців Генштабу ЗСУ для переведення до медичної частини з подальшим звільненням зі служби. Після передачі останньої частини хабаря (13 тис. доларів) у Моршині чоловіка затримали. Вилучені гроші були імітаційні, тобто клієнт співпрацював з правоохоронцями.
Із порталу «Судова влада» відомо, що підозрюваним у цій справі є підприємець Олег Дикало. У суді він визнав свою провину, заявив, що розкаюється, та просив суд його суворо не карати.
Цю справу розглянув суддя Степан Сас, який дослідив усі матеріали та визначив покарання – три роки тюрми. Поки вирок не набув чинності Олег Дикало перебуватиме під вартою, його взяли під варту у залі суду. На вирок ще можна подати апеляцію.