Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок приватному підприємцю, який за 16 тис. доларів обіцяв вплинути на переведення військового до медичної частини з подальшим звільненням зі служби. Суд призначив йому покарання – три роки тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, протягом квітня-травня 2025 року підозрюваний отримав загалом 16 тис. доларів, обіцяючи військовому вплинути на посадовців Генштабу ЗСУ для переведення до медичної частини з подальшим звільненням зі служби. Після передачі останньої частини хабаря (13 тис. доларів) у Моршині чоловіка затримали. Вилучені гроші були імітаційні, тобто клієнт співпрацював з правоохоронцями.

Із порталу «Судова влада» відомо, що підозрюваним у цій справі є підприємець Олег Дикало. У суді він визнав свою провину, заявив, що розкаюється, та просив суд його суворо не карати.

Цю справу розглянув суддя Степан Сас, який дослідив усі матеріали та визначив покарання – три роки тюрми. Поки вирок не набув чинності Олег Дикало перебуватиме під вартою, його взяли під варту у залі суду. На вирок ще можна подати апеляцію.