Під час обшуків у затриманого правоохоронці знайшли фіктивні договори про працевлаштування

Львівський прикордонний загін спільно із поліцією викрили 24-річного жителя Прикарпаття, який організував схему незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. Разом зі спільниками він укладав з чоловіками фіктивні договори про працевлаштування. У прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби у п'ятницю, 12 січня, розповіли, що дані військовозобов'язаних вносили до системи «Шлях».

«Після чого 24-річний мешканець Івано-Франківської області перевозив чоловіків призовного віку через державний кордон. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, чорнові записи, фіктивні документи на працевлаштування та банківські картки», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Прикордонники та поліцейські затримали 24-річного прикарпатця (Фото ДПСУ)

Правоохоронці не повідомляють, скільки коштували такі послуги. Наразі 24-річному чоловікові повідомили про підозру у незаконному переправленні людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до дев'яти років. Згодом суд обере затриманому запобіжний захід. Триває досудове розслідування.