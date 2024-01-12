Чоловіків зловили, коли вони на автомобілі наблизилися до кордону

На Буковині прикордонники затримали троє жителів Харкова, які намагалися потрапити за кордон, та організатора незаконного каналу переправляння ухилянтів. За перехід до Молдови чоловіки мали заплатити по 3 тис. доларів кожен. На ухилянтів склали адмінпротоколи, а їх провіднику загрожує кримінальна відповідальність.

Прикордонники Чернівецького прикордонного загону заздалегідь отримали інформацію про те, що через день місцевий буковинець готує незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Свій план чоловік хотів реалізувати на ділянці кордону «Кельменці».

«Під час спроби порушників здійснити переїзд до кордону прикордонники перехопили автомобіль. В транспорті знаходилися провідник та троє чоловіків, уродженців Харкова. За доставку до Молдови в обхід контрольних постів та пунктів пропуску троє ухилянтів заплатили по 3 тисячі доларів за кожного», – повідомили в Державній прикордонній службі України в п’ятницю, 12 січня.

Прикордонники затримали порушників і передали поліції. Троє чоловіків призовного віку, які намагалися покинути Україну, будуть нести відповідальність за статтею 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Їм загрожує штраф в розмірі до 8500 гривень.

Організатор відповідатиме за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років. Наразі триває пошук інших людей, які причетні до незаконної схеми переправляння ухилянтів за кордон.