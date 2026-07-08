На Львівщині виявили закупівлю неякісних турелей Sky Sentinel

На Львівщині поліцейські розслідують розкрадання грошей службовцями двох військових частин та представниками фірми-постачальника під час закупівлі роботизованих ситем Sky Sentinel зі шучним інтелектом для збиття повітряних цілей. Про це йдеться в ухвалах Галицького районного суду Львова.

Кримінальне провадження розслідують за фактом привласнення та розтрати майна (ч. 1 ст. 14 - ч. 4 ст. 191 ККУ).

Відповідно до матеріалів справи, у березні 2026 року між командирами двох військових частин та директором київської фірми ТОВ «Скай Фортрес» були укладені договори щодо поставки шести роботизованих комплексів для ведення вогню по повітряних цілях Sky Sentinel. В одному договорі йшлося про поставку одного комплексу за 7,5 млн грн, в іншому договорі – про поставку п’яти таких комплексів на загальну суму 37,8 млн грн.

У межах кримінального провадження з’ясувалося, що перед укладанням згаданих договорів у лютому 2026 року на військовому полігоні було проведено експериментальні дослідження комплексів Sky Sentinel на предмет виконання завдань зі знищення ворожих повітряних цілей.

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За результатами досліджень виявилося, що автоматична протиповітряна турель Sky Sentinel у повному обсязі не спроможна знищувати вогнем повітряні цілі (БпЛА) за даними, які надані виробником. А саме оптичні/інфрачервоні сенсори, далекоміри працювали некоректно, із запізненням виявляли умовні ворожі цілі, які використовувались на полігоні. Сам комплекс під час випробовування вів неприцільну стрільбу, в результаті чого умовна ворожа ціль (БпЛА) не була знищена.

Не зважаючи на висновки експериментального дослідження, постачальник поставив два роботизовані комплекти та отримав за них оплату. За даними слідства, ТОВ «Скай Фортрес» здійснено постачання недоброякісної продукції оборонного значення та привласнено гроші у сумі понад 1 млн. грн.

Під час обшуків у військовій частину правоохоронці вилучили обладнання, на яке суд наклав арешт.

За даними YouControl, ТОВ «Скай Фортрес» зареєстроване понад три роки тому в Києві. Основний вид – діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем. Власниками фірми вказані харків’янин Павло Подолянко та громадянин Швейцарії Алексей Боярскі.