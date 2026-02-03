Підполковнику загрожує до шести років тюрми

Державне бюро розслідувань викрило начальника штабу частини на Миколаївщині на нарахуванні незаконних виплат підлеглим. При цьому половину грошей військовий забирав собі. Про це у вівторок, 3 лютого, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, у 2024 та 2025 роках, перебуваючи на посаді начальника штабу – заступника командира військової частини, підполковник нараховував підлеглим виплати за нібито участь у бойових діях на Херсонщині. Проте насправді військових не залучали до виконання бойових завдань. При цьому після отримання незаконних доплат, бійці мали половину грошей віддати підполковнику.

«Щоб утримати контроль над ситуацією, підполковник тиснув на військових та погрожував у разі розголошення направити їх на виконання реальних бойових завдань», – йдеться у повідомленні ДБР.

Встановлено, що таким чином військовий посадовець завдав державі збитків на 2 млн грн. Наразі його відсторонили від посади та оголосили підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Підозрюваному загрожує до шести років увʼязнення. Незабаром суд обере для нього запобіжний захід, правоохоронці клопотатимуть про тримання під вартою.

Нагадаємо, 8 січня ДБР повідомило про затримання командира взводу на Донеччині, який нарахував підлеглій у тилу виплати за нібито участь у бойових діях.