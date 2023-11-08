Внаслідок атаки судно отримало значні пошкодження

У середу, 8 листопада, російські окупанти вчергове обстріляли Одеську область. Під ракетний удар потрапило іноземне цивільне судно, внаслідок чого загинула людина і ще четверо було поранено, повідомили у прес-службі Сил оборони Півдня.

Для атаки росіяни застосували протирадіолокаційну ракету Х-31П. Зазначимо, саме такою ракетою окупанти нещодавно атакували інфраструктурний об’єкт на Одещині, внаслідок чого було поранено троє людей.

«Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі. Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт», – повідомили у прес-службі Сил оборони Півдня.

Внаслідок російського удару було поранено трьох громадян Філіппін, які були членами екіпажу судна. Лоцман корабля загинув від отриманих поранень. Окрім того, від влучання ракети поранення отримав один працівник порту.

Який саме корабель потрапив під обстріл росіян, у прес-службі Сил оборони Півдня не уточнили.

Нагадаємо, 30 жовтня росіяни вдарили ракетами по судноремонтному заводу на Одещині. Внаслідок атаки постраждало четверо людей. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю й техніку підприємства.