На місці ДТП ускладнений рух транспорту

У п’ятницю, 17 жовтня, на Одещині сталася смертельна ДТП за участі вантажівки. Водій фури збив двох військовослужбовців поблизу місцевого блокпоста, внаслідок чого вони загинули, повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, інцидент стався близько 07:00 на автодорозі біля села Сухий Лиман, що за 5 км від Одеси. 63-річний водій вантажівки наїхав на двох військових віком 34 та 36 років, які стояли біля пересувного блокпоста.

«На жаль, один потерпілий загинув на місці, другий – у “швидкій” по дорозі в лікарню. Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий», – повідомили у пресслужбі поліції.

Водій вантажівки пояснив, що не помітив військовослужбовців. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, на місці працює слідчо-оперативна група.

На ділянці, де вантажівка збила військових, ускладнений рух транспорту. Правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до ЄРДР та затримання водія фури.