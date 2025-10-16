ДТП сталася близько 16:00 на околиці Косова

У четвер, 16 жовтня, на околиці Косова зіткнулися «Нива» і Volkswagen Passat під керуванням неповнолітнього водія. Від отриманих травм підліток загинув на місці, ще двох людей госпіталізували.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, аварія сталася близько 16:00 на вулиці Дружби у Косові.

«Зіткнулися Volkswagen та «Нива». За кермом Volkswagen був місцевий мешканець 2010 року народження. Унаслідок удару його автівка з’їхала у кювет. Від отриманих травм водій-підліток загинув на місці події», – розповіли правоохоронці.

43-річного водія «Ниви» та неповнолітнього пасажира Volkswagen госпіталізували. На місці події працюють слідчі, які встановлюють усі обставини аварії.