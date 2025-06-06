Даних щодо можливих інших постраждалих від вибуху немає

Удень п’ятниці, 6 червня, у Березівському районі на Одещині вибухнув автомобіль, одна людина загинула. Низка медіа з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомили, що загиблий був співробітником територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Близько 17:30 в пресслужбі поліції Одеської області повідомили про загибель однієї людини через вибух авто в Березівському районі.

«Інформація щодо потерпілих уточнюється. На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістичну лабораторію та слідчих слідчого управління обласної поліції», – ідеться в дописі.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, загиблий обіймав посаду виконувача обов’язків військкома Березівського РТЦК та СП. На момент трагедії він був у відпустці, тобто не при виконанні службових обов’язків.

Неназваний співрозмовник «Суспільного» у Березівській ОТГ повідомив, що більше від вибуху постраждалих немає: «Попередньо, дійсно там в машині вибух. Тому що всі сумнівалися, але вони (поліція — ред.) підтвердили. Від вибуху постраждалих немає. Загорілась одна машина».

Нагадаємо, 29 травня на Харківщині біля автомобіля військовослужбовця ТЦК та СП вибухнув невідомий предмет. У результаті військовий отримав травму, через що йому ампутували руку.