Іліяна Йотова перемагає на виборах президента Болгарії

У неділю, 1 листопада, у Болгарії відбувся другий тур президентських виборів. За посади змагалися 62-річна чинна президентка Іліяна Йотова та 50-річний колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра Болгарії Андрей Гюров. Про це повідомив болгарський новинний портал BNT News з посиланням на дані екзитполів.

Під час другого туру за посади президента та віцепрезидента змагалися дві пари політиків: Іліяна Йотова та Кирил Вилчев, а також Андрей Гюров та Георгій Кандев. За даними екзитполу «Міра», станом на 20:00 пара Йотової та Вилчева здобула 58,2% голосів, а Гюрова та Кандева підтримали 38,6% виборців. Явка у другому турі становила 27,2%.

Іліяну Йотову підтримує партія прем’єр-міністра Румена Радева «Прогресивна Болгарія», яка виступає за налагодження відносин із Росією, а також скасування санкцій. Як зауважує Liga, під час передвиборчої кампанії Йотова виступала проти військової допомоги Україні, аргументуючи це тим, що вона нібито призведе до ескалації. 19 січня 2026 року Румен Радев, який тоді обіймав посаду президента, оголосив про відставку й висловив довіру тодішній віцепрезидентці Іліяні Йотовій. У квітні 2026 року партія Радева здобула перемоглу на парламентських виборах, отримавши 44,59% голосів.

Андрей Гюров із 19 лютого до 8 травня 2026 року виконував обов’язки прем’єр-міністра Болгарії. За його каденції, 30 березня 2026 року, Україна та Болгарія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Гюров хоче продовжити підтримку України, а також має намір поглибити співпрацю Болгарії з ЄС і НАТО.

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Нагадаємо, 25 жовтня у Болгарії відбувся перший тур президентських виборів. Тоді найбільшу кількість голосів також отримала Іліяна Йотова, а на другому місці був Андрей Гюров.