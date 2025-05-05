На Прикарпатті оштрафували священника, позбавленого права водити авто через п’янку за кермом
Священнослужителю Коломийської єпархії УГКЦ призначили 8,5 тис. грн штрафу
Коломийський міськрайонний суд визнав адміністратора парафії Коломийської єпархії УГКЦ Романа Гаварецького винним в умисному невиконанні рішення суду. За ігнорування заборони упродовж року сідати за кермо священнику призначили 8,5 тис. грн штрафу.
Як йдеться у вироку суду, який винесли 30 квітня, у березні 2023 року Романа Гаварецького визнали винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, призначили 17 тис. грн штрафу та позбавили права рік керувати транспортними засобами.
Роман Гаварецький є адміністратором парафії Успіння Пресвятої Богородиці у селі Грушів. Фото - Facebook священника
Однак священник не виконав судового рішення. У січні 2024 року його зупинили за кермом Dodge Journey у Коломиї. Він підтвердив поліції, що не мав права водити автомобіль. Під час судового засідання Роман Гаварецький розкаявся у вчиненому. Суд також врахував, що обвинувачений не перебуває на обліку у нарколога та психіатра, позитивно характеризується за місцем проживання та виховує шість неповнолітніх дітей.
Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віктор Васильковський визнав Романа Гаварецького винним у невиконанні рішення суду і призначив йому 8,5 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.