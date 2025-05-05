Суд врахував, що обвинувачений виховує шість неповнолітніх дітей

Коломийський міськрайонний суд визнав адміністратора парафії Коломийської єпархії УГКЦ Романа Гаварецького винним в умисному невиконанні рішення суду. За ігнорування заборони упродовж року сідати за кермо священнику призначили 8,5 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 30 квітня, у березні 2023 року Романа Гаварецького визнали винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, призначили 17 тис. грн штрафу та позбавили права рік керувати транспортними засобами.

Роман Гаварецький є адміністратором парафії Успіння Пресвятої Богородиці у селі Грушів. Фото - Facebook священника

Однак священник не виконав судового рішення. У січні 2024 року його зупинили за кермом Dodge Journey у Коломиї. Він підтвердив поліції, що не мав права водити автомобіль. Під час судового засідання Роман Гаварецький розкаявся у вчиненому. Суд також врахував, що обвинувачений не перебуває на обліку у нарколога та психіатра, позитивно характеризується за місцем проживання та виховує шість неповнолітніх дітей.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віктор Васильковський визнав Романа Гаварецького винним у невиконанні рішення суду і призначив йому 8,5 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.