Внаслідок падіння уламків ракет в будинках мешканців Івано-Франківського району виникли пожежі

Під час масштабної комбінованої атаки РФ вранці 26 вересня було влучання в один з інфраструктурних об’єктів на Прикарпатті. Постраждали троє людей.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, росіяни атакували Прикарпаття з різних напрямків. Сили ППО збили кілька повітряних цілей, однак є влучання.

«На жаль, є влучання в інфраструктурний об'єкт. Троє людей постраждали. Їм надана медична допомога. Інформація щодо руйнувань – уточнюється. Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють фахівці ДСНС, медичні та інші відповідні служби», – зазначила Світлана Онищук.

За інформацією Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, внаслідок падіння уламків ракет виникли пожежі в будинках місцевих мешканців.

Рятувальники оперативно ліквідували загорання

«В одному з населених пунктів Івано-Франківського району виникла пожежа 100 м2 покрівлі новобудови житлового будинку, а в іншому населеному пункті цього ж району виникла пожежа господарської споруди на території приватного домогосподарства, на площі 5 м2. Рятувальники оперативно ліквідували загорання», – інформують в ДСНС.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків написав у Facebook, що від російської атаки зазнали ушкоджень будинки та магазин у селі Радча.

«Вибито кілька шиб в приватних будинках та в магазині. Чиї оселі постраждали – пишіть заяви в ЦНАП. Будемо відшкодовувати. До заяви потрібно додавати копії: паспорта, ідентифікаційного коду, документа на будинок та рахунок у банку», – сказав Руслан Марцінків.

Нагадаємо, вранці 26 серпня Росія здійснила на Україну комбіновану атаку. Спершу різні регіони атакували ударні дрони Shahed, а потім – крилаті ракети, запущені з літаків Ту-22М3. Через влучання в обʼєкти енергетики «Укренерго» запровадило екстрені відключення електроенергії у всіх областях. За словами президента Володимира Зеленського, росіяни випустили по Україні понад сотню ракет та приблизно 100 ударних безпілотників.