Інцидент стався у селищі Перегінське Калуського району

У Калуському районі патрульні виявили місцевого мешканця під час незаконного видобутку піщано-гравійної суміші з берега річки Радова. Вантажівку з піском вилучили, пенсіонеру загрожує до трьох років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 25 вересня, інцидент стався напередодні у селищі Перегінське.

«Правоохоронці встановили, що 67-річний місцевий мешканець не мав жодних дозвільних документів на проведення робіт. Поліцейські вилучили транспортний засіб і видобутий вантаж», – зазначили в поліції.

Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 240 ККУ (порушення правил охорони та використання надр, що створило небезпеку для здоров’я людей чи довкілля, а також незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення). Санкція статті передбачає від 51 тис. грн до 85 тис. грн штрафу або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.