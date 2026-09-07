Йдеться про оновлення очисних споруд у селі Боднарів

Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міськради оголосило тендер на реконструкцію очисних споруд в селі Боднарів. Для реалізації проєкту загалом планують залучити 32,2 млн грн з Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету.

Йдеться про оновлення очисних споруд потужністю 200 кубометрів на добу, зведених у Боднарові на початку 2000-х років. Наразі обладнання зносилося і споруди працюють неефективно. Автори проєкту пропонують встановити поряд з існуючими нові очисні споруди типу MakBoxPro з аналогічною потужністю – 73 тис. кубометрів на рік. Для знезараження стічної води використовуватиметься реагент гіпохлориту натрію.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У понеділок, 7 вересня, міський голова Калуша Андрій Найда повідомив, що проєкт з реконструкції очисних споруд у селі Боднарів увійшов до переліку 113 публічних інвестиційних проєктів, рекомендованих до реалізації за гроші Державного фонду регіонального розвитку.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Коштом бюджету Калуської громади вже профінансовано виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведено її коригування. Залишок, необхідний для реалізації реконструкції, становить 31,89 млн грн, із яких 25,5 млн грн – гроші Державного фонду регіонального розвитку, 6,3 млн грн – співфінансування з місцевого бюджету», – написав посадовець у фейсбуці.

Потенційні підрядники можуть подавати пропозиції на Prozorro до 20 вересня, наступного дня проведуть аукціон з очікуваною вартістю закупівлі у 26,3 млн грн. Реконструкцію очисних споруд мають завершити до 31 травня 2027 року.