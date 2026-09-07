Власником колишнього приміщення «Укрпошти» став Володимир Богусевич

Підприємець Володимир Богусевич реалізує проєкт благоустрою площі на проспекті Лесі Українки. Тут з’явиться нове мощення, освітлення і фонтан, після чого території присвоять статус скверу, щоб убезпечити від встановлення МАФів.

Про оновлення площі у понеділок, 7 вересня, повідомив міський голова Калуша Андрій Найда. За його словами, проєктну документацію вартістю 202,1 тис. грн розробили за гроші місцевого бюджету. Водночас благоустрій площі коштуватиме щонайменше 5 млн грн. Профінансує його місцевий бізнесмен, який у 2025 році купив з аукціону приміщення в будівлі пошти.

«Він також має намір залучити до оновлення площі інші заклади та представників бізнесу, що працюють поруч. Проєкт передбачає багато змін: замощення території бруківкою, встановлення нового фонтану, лавок та інших елементів благоустрою, а також облаштування сучасної мережі освітлення», – написав Андрій Найда у фейсбуці.

Земляні роботи з пересадженням молодих дерев планують завершити до 15 жовтня. Після завершення ремонту, території присвоять статус скверу, який можуть назвати на честь Лесі Українки. У планах мерії – спорудження тут пам’ятника українській поетесі.

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Нагадаємо, у вересні 2025 року «Укрпошта» продала з аукціону комплекс будівель на проспекті Лесі Українки в Калуші. Найбільше за лот – 52 млн грн – запропонував підприємець Володимир Богусевич.

За даними аналітичної системи Youcontrol, Володимир Богусевич володіє компаніями «Омега-плюс», «Богрусс», «Волмир-плюс» та «Дюпонт-плюс», зареєстрованими у Калуші. Підприємець спеціалізується на оренді майна та оптовій торгівлі.