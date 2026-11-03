В області запровадили аварійні відключення

У вівторок, 3 листопада, після атаки російських безпілотників на Рівненщині запровадили аварійні відключення світла. Внаслідок ударів БпЛА пошкоджень зазнала одна з підстанцій «Укренерго». Про атаку повідомив керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання, однак назвати точний час повернення світла поки неможливо, повідомили в «Рівнеобленерго». В області запровадили аварійні відключення.

За даними Олександра Коваля, внаслідок чергового ворожого удару виникла пожежа на АЗС на Сарненщині. Загорілося обладнання та автомобіль. Пожежу ліквідували. «Один чоловік у стані середньої важкості госпіталізований. На місці працюють усі служби», – додав керівник ОВА.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Одна людина отримала травми через атаку БпЛА по АЗС

Повітряну тривогу в Рівненській області від початку минулої доби оголошували 17 разів. У Сарненському районі тривога була о 7:21, 9:23 та о 10:21. О 9:34 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух російського безпілотника в напрямку міста Сарни на Рівненщині.

Додамо, що у ніч на вівторок, 3 листопада, та вранці російські війська атакували Україну ракетами й керованими авіабомбами. Під ударом опинилися Харків і Дніпро, а також об’єкти енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Вночі також російський БпЛА вдарив по багатоквартирному будинку в Шепетівському районі. Зруйновано дві квартири та дах.