На території ліцею збудують військовий храм св. Миколая Чудотворця

У Львові збудують військовий храм св. Миколая Чудотворця УГКЦ. У суботу, 29 січня, у день 104-ї річниці бою під Крутами, на території ліцею ім. Героїв Крут освятили наріжний камінь майбутньої церкви.

«Зараз біля ліцею є маленька капличка, але вона, на жаль, не може вмістити ту кількість бажаючих, які хочуть прийти до церкви. Будівництвом займається Центр військового капеланства. Це дуже добре, що на території ліцею з'явиться такий храм, бо дуже важливо, щоби молодь, щоби ліцеїсти могли відвідувати храм і отримували духовне збагачення», – розповів ZAXID.NET директор ліцею Юрій Гусар.

Церкву спорудять за кошти благодійників.

За словами військового капелана ліцею о. Володимира Адамчука, наразі ще точно не відомо в скільки обійдеться будівництво та коли його вдасться завершити.

Фото ЛОДА

Також Юрій Гусар розповів, що цього дня також відкрили музей ліцею. Тут представлені унікальні експонати часів УНР та російсько-української війни, зокрема архівні матеріали та нагороди сотника УНР Володимира Зарицького, які передав у музей його внук, працівник ліцею Борис Зарицький. Окремі розділи присвячені історії створення ліцею. Також окрема експозиція розповідає про загиблих крутянців. На двох стендах представлена зброя різних періодів.

Музей історії ліцею (Фото ЛОДА)

Тож після послаблення карантинних обмежень школярів та усіх охочих запрошують оглянути експозицію.

Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Крут розташований на вул. Пасічній у Львові. Створений у серпні 1992 року на базі спеціальної школи-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Тут готують кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів. Ліцей перебуває у комунальній власності Львівської обласної ради, тут навчається близько 400 ліцеїстів зі всіх областей України. Як інформував наприкінці 2021 року ZAXID.NET, наступного навчального року у ліцей вперше планують набрати дівчат.