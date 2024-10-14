До вимагання причетний лікар-хірург зі Скалата

На Тернопільщині правоохоронці викрили члена лікарсько-консультативної комісії у вимаганні хабара за встановлення групи інвалідності. Лікар за 1500 доларів пообіцяв місцевій мешканці допомогти у призначенні 1 групи інвалідності її доньці. В поліції Тернопільщини зазначили ZAXID.NET, що до вимагання причетний лікар-хірург зі Скалата.

Правоохоронці спільно з працівниками СБУ Тернопільщини під час розслідування встановили, що 64-річний лікар-хірург Скалатської районної лікарні вимагав від знайомої жінки гроші за встановлення групи інвалідності для її доньки. Медик входив до складу районної лікарсько-консультативної комісії. Чоловік знав, що донька жінки має вроджену ваду здоров’я.

«Жителька Підволочиської громади мала законні підстави для встановлення інвалідності. Лікар знав про це, однак все одно зазначав під час розмов, що жінка має оплатити “послуги”. За 1500 доларів він пообіцяв виготовити необхідні медичні документи та посприяти, щоб члени лікарсько-консультативної комісії видали хворій позитивне рішення для подальшого отримання нею першої групи інвалідності», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції в понеділок, 14 жовтня.

Лікаря затримали під час отримання 500 доларів хабара

Хабар лікарю жінка мала занести частинами. Під час того, як вона принесла перші 500 доларів, медика затримали поліцейські та працівники Департаменту контррозвідки СБ України.

Слідчі поліції оголосили хірургу про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.