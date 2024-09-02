На Тернопільщині сталася смертельна аварія. Під час зіткнення з деревом помер водій легкового авто. Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався в дерево на узбіччі. З автомобіля вдалося врятувати пасажира. Його доправили до лікарні.

Смертельна аварія сталася близько 00:30 в неділю, 1 вересня. На автодорозі поблизу села Бонівка Кременецького району водій не впорався з керуванням Mitsubishi Lancer, з'їхав з дороги та врізався в дерево, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 2 вересня. На місце події очевидці викликали швидку допомогу, рятувальників та поліцейських.

Правоохоронці, які прибули на виклик, з’ясували, що водій – це 32-річний житель району. Медики швидкої допомоги лише констатували смерть водія. Врятувати вдалося пасажира. Чоловіка доправили до Кременецької лікарні.

Ще одна смертельна аварія сталася 1 вересня неподалік Тернополя. На об'їзній дорозі поблизу села Гаї-Шевченківські Тернопільського району водій автомобіля DAF збив пішохода. Поліцейські, які прибули на виклик встановили, що в аварії загинув 57-річний місцевий житель. Обставини смертельної аварії встановлюють.

У всіх водіїв поліцейські відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за обома фактами ДТП за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людей). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.