На фермі варили та змішували різні психотропи

Ферму, де виготовляли мільйони доз наркотиків, викрили правоохоронці на Тернопільщині. Під час обшуків вилучили майже 400 кг різних психотропів. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

До організованої злочинної групи входило 12 людей з різних областей. Основне виробництво вони організували на одному із сільськогосподарських підприємств в селі на Тернопільщині. Місцевим людям організатори розповідали, що займаються сільським господарством. У трьох приміщеннях виготовляли синтетичні наркотики та психотропні речовини (метадон, амфетамін і метамфетамін), фасували й готували все до збуту, потім розвозили по всій Україні, розповіли в поліції Тернопільщини у понеділок, 6 квітня.

Організатори перевозили наркотики з Тернопільщини в іншу область та ховали їх у спеціально облаштованому сховку під підлогою приватного будинку.

Правоохоронці провели 54 обшуки у семи областях. Серед вилученого – лабораторне обладнання для виготовлення наркотиків, близько 200 кг метадону та 127 кг екстракту опію. З цієї сировини фігуранти могли виготовити понад 2 млн доз наркотиків. Окрім цього, правоохоронці вилучили близько 20 тонн прекурсорів, 20 кг канабісу та 25 кг макової соломи.

За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на чорному ринку сягає близько 700 млн грн. Під час обшуків поліцейські вилучили шість автомобілів, а також понад 202 тис. грн, майже 45 тис. доларів та 11 350 євро. Загальна вартість конфіскованого майна перевищує 5 млн грн.

12 співучасникам наркокартелю слідчі поліції повідомили про підозру за ч. 2 та 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Десять з них уже затримані. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.