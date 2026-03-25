Інцидент стався на блокпості в селі Лазещина Рахівського району

Правоохоронці затримали 35-річного наркокур’єра з Дніпропетровщини, який віз на Закарпаття партію синтетичного наркотику Альфа-PVP. Підозрюваний виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив частину, йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області у середу, 25 березня, інцидент стався на блокпості в селі Лазещина Рахівського району. Під капотом автівки дніпрянина виявили поліетиленовий пакет із двома пакунками, наповненими кристалічною речовиною. Ще один згорток із наркотиками знайшли у салоні автомобіля.

Загальна вага вилученого – 2,2 кг. Відомо, що підозрюваний працював по всій території України. Паралельно з його затриманням слідчі дії провели у Донецькій, Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

«У цих регіонах фігурант встиг залишити пакунки з наркотиками. Переважно він постачав товар особисто, в окремих випадках користувався послугами логістичної кампанії. У мобільному телефоні затриманого правоохоронці виявили достатньо доказів його причетності до злочину», – зазначили в поліції.

Під час затримання дніпрянин перебував під дією наркотиків, встановлено, що він є військовослужбовцем, який самовільно залишив частину. За наркоторгівлю в особливо великих розмірах (ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України) йому загрожує від 9 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.