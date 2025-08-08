Хлопець не має посвідчення водія і раніше притягувався до відповідальності за п’яну їзду

Лановецький районний суд Тернопільської області виніс вирок студенту, який п’яним на смерть збив велосипедистку та втік з місця аварії. Хлопцю призначили 7,5 років тюрми з забороною керувати авто протягом 10 років, він також має виплатити понад 400 тис. грн моральної та матеріальної шкоди.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, аварія сталась 6 жовтня 2024 року близько 05:00 у селі Борсуки Кременецького району Тернопільщини. На той час 19-річний хлопець, студент одного з фахових коледжів, у нетверезому стані та без посвідчення водія керував авто ВАЗ. Він збив жінку на велосипеді, не викликав на місце «швидку», а натомість втік з місця ДТП, забравши велосипед потерпілої, який викинув у лісопосадці. Приїхавши додому, хлопець замінив пошкоджене вітрове скло, намагаючись приховати сліди ДТП.

Від отриманих травм велосипедистка загинула, а винуватця аварії розшукала поліція, яка й встановила усі обставини ДТП. Відомо, що у хлопця виявили 1,41 проміле алкоголю. Щодо нього порушили кримінальні провадження за фактом вчинення смертельної ДТП у нетверезому стані та через залишення людини без допомоги.

Із порталу «Судова влада» відомо, що обвинуваченим є Іван Богатюк. У суді він визнав свою провину та розповів, що перед зіткненням у авто під час руху відкрилась права пасажирська дверка, він нахилився, щоб її закрити, виїхав на зустрічну смугу, відчув удар та зупинив авто. Водій розповів, що не міг викликати «швидку», бо його телефон був розрядженим, він злякався та забрав велосипед потерпілої у багажник, викинувши дорогою додому у лісопосадці.

«По дорозі додому він викинув велосипед потерпілої у лісопосадці, а приїхавши додому, зняв та заховав пошкоджене вітрове скло, а на його місце поставив ціле, яке було у нього в гаражі. Нове скло він не замінив, а лише приставив його на автомобіль. Про подію він нікому не розповідав, допоки до нього додому не приїхали працівники поліції», – наведені покази обвинуваченого у вироку.

У вироку також вказано, що хлопець не має посвідчення водія, але неодноразово брав батьківський автомобіль і раніше притягувався до відповідальності за п’яну їзду. Цю справу розглянув суддя Вячеслав Наумчук, який дослідив усі матеріали та аргументи.

Суддя визнав Івана Богатюка винним у кримінальних правопорушеннях, призначивши 7,5 років тюрми із забороною протягом 10 років керувати транспортними засобами. Винуватець ДТП також має сплатити понад 400 тис. грн моральної та матеріальної компенсації матері загиблої. Вирок ще можна оскаржити.