Трагедія сталася в урочищі Турин Більче-Золотецької громади

На Тернопільщині під час дорожньо-транспортної пригоди в лісі помер 59-річний водій. Чоловік керував ВАЗ і врізався в дерево. Трагедія сталася в урочищі Турин Більче-Золотецької громади. Місцеві жителі помітили автомобіль і побачили, що водію стало зле, і одразу викликали швидку допомогу.

Причину дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 27 червня в Чортківському районі, з'ясовують слідчі поліції Тернопільської області. Про смерть чоловіка правоохоронців повідомив фельдшер карети швидкої допомоги. Травми потерпілий отримав у дорожньо-транспортній пригоді. Слідчо-оперативна група виїхала на місце аварії.

«Правоохоронці з’ясували, що автомобіль, який потрапив у автопригоду в урочищі Турин, Більче-Золотецького лісництва Чортківського лісового господарства, побачили місцеві мешканці й викликали швидку. Проте медикам врятувати життя чоловікові 1965 року народження не вдалося», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 28 червня.

Водій помер дорогою до лікарні. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловік, з'їжджаючи з довільно накатаної дороги, не впорався з керуванням та врізався у дерево.

За фактом ДТП триває розслідування відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до загибелі людини).