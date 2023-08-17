Це міг бути так званий «зерновик»

Під час розкопок у печері Вертеба, що на Тернопільщині, археологи знайшли артефакти Трипільської культури. В одній із ділянок печери в глиняному прошарку фахівці викопали великий глечик з характерним орнаментом. Знахідка датується десь IV тисячоліття до нашої ери.

За інформацією директора Борщівського обласного краєзнавчого музею, археолога Михайла Сохацького, це може бути так званий трипільський зерновик, повідомило Суспільне.Тернопіль. Фахівець розповів, що знайдена керамічна посудина має характерний орнамент, який притаманний для Трипільської культури. Знайшли її наприкінці липня.

«Ми розчищали ділянку печери, де під ногами переважно глина. В таких шарах вже знахідок не повинно бути, культурного шару ніякого немає. Ми зробили так званий "контрольний штик" і побачили, що на глибині є якась керамічна знахідка. Виявилось, що це величезна посудина», — розповів Михайло Сохацький.

Археолог розповів, що через високу вологість у печері трипільці не могли довго зберігати зерно. Тому вони переважно клали пшеницю у великі керамічні глечики, які називали зерновики.

«Ця трипільська посудина – дуже давня знахідка, це десь IV тисячоліття до нашої ери, так що такі речі є дуже важливими. Це надзвичайно давня культура. Вона важлива тим, що знайдена в контексті історичних подій трипільського населення», — розповів археолог.

Михайло Сохацький додав, що ділянку на якій знайшли артефакт розчистили і виявили, що керамічна посудина розбита. Тому глечик будуть реставрувати, а потім передадуть у місцевий музей для експозиції.