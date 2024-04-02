Чоловік є депутатом Іванівської сільської ради

На Тернопільщині депутат сільської ради, який на початку повномасштабного вторгнення вступив в ЗСУ, за гроші допоміг виїхати 74 чоловікам за кордон. Військовослужбовець увійшов у довіру до командування артилерійської бригади, де служив, і отримав доступ до документів, за якими волонтери виїжджали через систему «Шлях». Чоловік виготовляв підробні листи нібито від імені командира і за гроші продавав їх ухилянтам. Поліцейські затримали депутата і повідомили йому про підозру.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що на початку повномасштабного вторгнення депутат однієї з сільських рад добровільно вступив в артилерійську бригаду. В поліції не вказують якої саме сільради, однак ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про обранця Іванівської сільської ради колишнього Теребовлянського району. Спочатку чоловік добросовісно служив і перебував в ЗСУ у званні солдата, однак у липні 2022 року він вирішив заробити на ухилянтах. Для цього чоловік втерся в довіру до командування військової частини та отримав доступ до листів-обґрунтувань, які підписував командир бригади волонтерам. Ці листи дозволяли безперешкодно перетинати кордон та ввозити гуманітарну допомогу підрозділам Збройних Сил України.

«Військовий вписував до сфальсифікованих документів замість прізвищ реальних волонтерів анкетні дані ухилянтів. Згодом на підставі підроблених листів його клієнти включалися до інформаційної системи “Шлях” та безперешкодно виїжджали за межі України», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 2 квітня.

Поліцейські з’ясували, що схема депутата з Тернопільщини діяла з липня 2022 року по січень 2023 року. За цей час за межі України з його допомогою виїхали й не повернулися 74 чоловіки призовного віку. Наразі слідство з’ясовує, скільки коштували послуги депутата і скільки загалом посадовець заробив на ухилянтах. Також поліцейські спільно з працівниками Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону встановлюють спільників жителя Тернопільщини.

Правоохоронці вже оголосили чоловіку підозру за ч. 2 ст. 332 КК України (Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. До суду поліцейські подали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.