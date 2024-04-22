Від замикання електропроводки повністю згоріла церковна проповідниця

На Тернопільщині вогонь в столітній церкві знищив сходи та дерев'яне облицювання. Пожежу в храмі села Потутори помітили місцеві жителі, які викликали рятувальників. Від замикання електропроводки повністю згоріла церковна проповідниця.

Повідомлення про пожежу в храмі села Потутори Бережанської громади повідомили на Службу порятунку о 10:59 21 квітня. Місцеві жителі розповіли, що всередині церкві є задимлення. Як зʼясувалося, у приміщенні виникла пожежа на площі 2 м2. Рятувальний загін оперативно прибув на місце події.

«Ймовірна причина події – аварійний режим роботи електрообладнання. На стіні храму розташовувала електропроводка, яка замкнула і почала горіти. Пожежу ліквідували до прибуття рятувальників. Працівники ДСНС пролили водою місце загоряння, щоб не виникло повторного займання», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.

У храмі Перенесення мощей святого Миколая також була встановлена протипожежна система. Це не дало вогню поширитися далі.

Площа пожежі склала 2 м. кв.

В пожежі повністю вигоріло дерев’яне облицювання стін з лівої сторони храму, також вогонь пошкодив сходи і дерев’яну конструкцію проповідниці, звідки зазвичай священник оголошує проповідь. Додамо, що згідно з матеріалами Вікіпедії, церква Перенесення мощей святого Миколая в селі Потутори була заснована в 1906 році української греко-католицькою парафією.