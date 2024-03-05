На місці працювали 40 рятувальників та залучили шість спецавтомобілів

Пізно ввечері у понеділок, 4 березня, у Бродах виникла пожежа у церкві УГКЦ. На місці працювали 40 рятувальників та залучили шість спецавтомобілів. Як повідомили у ДСНС Львівщини, вогнем було знищене церковне майно, але саму будівлю вдалось врятувати.

Як вказано у повідомленні ДСНС Львівщини, 4 березня о 22:18 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Броди на вул. Тернопільська. Займання виникнуло в цегляній церкві, релігійної громади УГКЦ парафії Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі.

Вогонь знищив та пошкодив церковне майне, але будівлю церкви вдалось врятувати

На місці працювали 40 рятувальників та залучили шість спецавтомобілів. Приблизно о 23:00 пожежу вдалось ліквідувати. Пожежники повідомляють, що вогонь знищив та пошкодив церковне майне, але будівлю церкви вдалось врятувати. Причина пожежі наразі не відома.