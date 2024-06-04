Довжина відремонтованого мосту - 36 м

На Тернопільщині дорожники завершили ремонт мосту через річку Гніздечна на міжнародній трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Вартість відновлення склала понад 80 млн грн. Гроші виділили з гранту від Європейського інвестиційного банку. Загалом 36 метрів конструкцій переправи.

До ремонту міст перебував у передаварійному стані. Зокрема, відбулася руйнація конструкції та тротуарів. Серйозні пошкодження могли призвести до руйнування переправи, адже останній раз міст ремонтували ще 50 років тому. На відновлення виділили 80,2 млн грн з грошей, які надав Європейський інвестиційний банк.

«Дорога М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече перетинає 4 області і веде до кордону із Румунією. Забезпечення швидкої та безпечної логістики є важливим елементом. Відремонтований міст отримав нову монолітну прогонову будову, гідроізоляцію, асфальтобетонне покриття, тротуари, бар’єрне огородження», – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини.

Крім того, підрядна організація провела повний комплекс ремонтних робіт внизу під штучною спорудою. Також на мості облаштували комфортні пішохідні доріжки. Раніше поліцейські визначали цю конструкцію як місце концентрацій ДТП, адже дуже часто люди перебігали дорогу на мості. Тому підрядна організація влаштувала на мості перехідно-швидкісні смуги.