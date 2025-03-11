Споруда вигоріла до тла

На Тернопільщині до тла згорів дерев'яний храм Православної церкви України. Пожежа трапилася вранці 11 березня. На місце події оперативно викликали рятувальників, однак їм не вдалося врятувати споруду. За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадженні. Наразі з’ясовують причини загоряння.

Про пожежу всередині церкви в селі Катеринівка Кременецького району на Службу порятунку повідомили місцеві жителі. Вже 0 9:00 рятувальники прибули на місце події і розпочали гасити вогонь. Полум’я швидко охопило будівлю, повідомили в ДСНС Тернопільщини.

«На момент прибуття перших підрозділів орієнтовна площа пожежі становила близько 250 м². Для ліквідації загоряння залучено три автоцистерни та автодрабину. Загрози поширення полум’я на сусідні будівлі немає. Підрозділи ДСНС продовжують роботу на місці події», – додали в Службі порятунку.

На місці події також працює слідчо-оперативна груда поліції, яка встановлює обставини пожежі в церкві. За попередніми даними, на території церкви проводили ремонти. Вранці задимлення всередині приміщення храму виявив один із робітників, який повідомив на спецлінію 101. Наразі правоохоронці разом з рятувальниками встановлюють обставини події. Також порушене кримінальне провадження.

Додамо, що в селі Катеринівка загорів храм Святого Великомученика Георгій Побідоносця ПЦУ. Додамо, що у 1787 році в селі збудували церкву Святого Апостола Івана Богослова за кошти парафіян. Ця церква була цегляна в дерев'яній основі церква, з дерев'яною дзвіницею. У 1924-1930 роках на місці попередньої громадою була збудована нова дерев'яна церква, яка збереглася до наших днів.

В 2015 році громада села проголосувала за перехід з УПЦ МП до ПЦУ. Більшість парафіян Катеринівки, а саме 148 були «за», а 92 – «проти». З тих хто брав участь у опитуванні, вирішили перейти у юрисдикцію Української православної церкви Київського патріархату. 2 вересня 2015 року голова Тернопільської ОДА підписав розпорядження про реєстрацію у селі Катеринівка громади Української православної церкви Київського патріархату.